İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları zorla hastane dışına sürmeye başladı!

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki sığınmacıların tamamını hastane dışına sürerken, birçok hastayı da dışarı çıkardı.

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İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları zorla hastane dışına sürmeye başladı!

Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini duyurmuştu.
İsrail ordusu, Gazze’deki Şifa Hastanesinde bulunan sığınmacıların tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü

İSRAİL ORDUSU HASTANEYİ BASMIŞTI

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine 15 Kasım'da baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA

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