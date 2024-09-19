İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Yeni Açıklama: 'Askeri Operasyonlarımız Devam Edecek'

Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam eden İsrail'den yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan sınırına yönelik savaş planının onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu savaşta yeni bir aşama, önemli fırsatlar var ama aynı zamanda ağır riskler de taşıyor. Hizbullah kovalandığını hissediyor ve askeri operasyonlarımız devam edecek" dedi.

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İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Yeni Açıklama: 'Askeri Operasyonlarımız Devam Edecek'

İsrail'in Lübnan sınırına yönelik savaş planını onaylamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bu savaşta yeni bir aşama, önemli fırsatlar var ama aynı zamanda ağır riskler de taşıyor. Hizbullah kovalandığını hissediyor ve askeri operasyonlarımız devam edecek” dedi.

Amaçlarının ülkenin kuzeyinde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine geri götürmek olduğunu belirten Gallant, "Zaman ilerledikçe Hizbullah daha fazla bedel ödeyecek. Aynı zamanda esirleri geri getirme ve Hamas'ı çökertme çabalarımızı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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