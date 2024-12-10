İsrail Savunma Bakanı Açıkladı! Suriye Donanmasının Filosu Yok Oldu

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğünde devrilmesinin ardından İsrail donanmasının, dün gece Suriye donanmasına ait filoyu vurduğu bildirildi. İsrail Deniz Kuvvetleri, gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarındaki filoyu yok etmek için geniş çaplı saldırı gerçekleştirdi.

'GENİŞ ÇAPLI SALDIRILAR' SÜRÜYOR

Saldırıların füze gemileri tarafından gerçekleştirildiği ve Suriye donanmasına ait çok sayıda geminin imha edildiği aktarılan haberde, ayrıca son iki günde Suriye'ye "geniş çaplı" hava saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da haberi doğrulayarak, dün Suriye ordusunun donanma filosunu yok ettiklerini açıkladı.

Kaynak: AA