İsrail Savunma Bakanı Açıkladı! Suriye Donanmasının Filosu Yok Oldu

İsrail Deniz Kuvvetleri'nin dün gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarındaki Suriye filosuna geniş çaplı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da haberi doğrulayarak filoyu yok ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Açıkladı! Suriye Donanmasının Filosu Yok Oldu

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğünde devrilmesinin ardından İsrail donanmasının, dün gece Suriye donanmasına ait filoyu vurduğu bildirildi. İsrail Deniz Kuvvetleri, gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarındaki filoyu yok etmek için geniş çaplı saldırı gerçekleştirdi.

'GENİŞ ÇAPLI SALDIRILAR' SÜRÜYOR

Saldırıların füze gemileri tarafından gerçekleştirildiği ve Suriye donanmasına ait çok sayıda geminin imha edildiği aktarılan haberde, ayrıca son iki günde Suriye'ye "geniş çaplı" hava saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da haberi doğrulayarak, dün Suriye ordusunun donanma filosunu yok ettiklerini açıkladı.

İsrail'den 'Denizden Saldırı' Kararı: 'Sahilden Uzak Durun' Uyarısıİsrail'den 'Denizden Saldırı' Kararı: 'Sahilden Uzak Durun' UyarısıDünya
Terör Örgütü HTŞ Lideri Colani Açıkladı! 'O İsimleri Liste Liste Duyuracağız'Terör Örgütü HTŞ Lideri Colani Açıkladı! 'O İsimleri Liste Liste Duyuracağız'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Suriye İsrail
Son Güncelleme:
Börek Pişirirken Yufkaların Arasına Sürülmeliymiş! Çıtır Çıtır Oluyor Börek Pişirirken Yufkaların Arasına Sürülmeliymiş! Çıtır Çıtır Oluyor
Mısır'da Ezber Bozan Keşif! Kleopatra'nın Aslında Nasıl Göründüğü Ortaya Çıktı İşte Kleopatra'nın Gerçek Yüzü...
Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi
Hava Kirliliği Nedeniyle Okulları Tatil Ettiler Hava Kirliliği Nedeniyle Okulları Tatil Ettiler