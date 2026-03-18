İsrail Saldırısında Öldürülen Ali Laricani İçin Cenaze Töreni: Tahran'da On Binler Uğurluyor
İran'ın en önde gelen isimlerinden olan Laricani'nin İsrail saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından başkent Tahran'da cenaze töreni düzenliyor. Hamaney’in ardından en büyük ikinci kayıp olduğu belirtilen Laricani’nin cenazesinde halkın savaşa rağmen yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede halk katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
Başkent Tahran'da düzenlenen tören alanında savaşın ilk günü öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in birçok fotoğrafı yer alıyor.
Laricani'nin İran yönetiminin en güçlü isimlerinden biri olduğu biliniyordu.
HAMANEY’İN ARDINDAN EN BÜYÜK KAYIP
Meclis Başkanlığı yapmış bir isim olan ve ABD/İsrail'le devam eden savaşta kilit bir pozisyon alan Laricani'nin öldürülmesi, İran'ın lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran için en büyük kayıp olarak öne çıkıyor.
OĞLU DA HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in Laricani'ye düzenlediği saldırıda Laricani'nin oğlu Murteza ve yardımcısı Ali Rıza Beyat'ın da hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kaynak: AA