İsrail Saldırısında Öldürülen Ali Laricani İçin Cenaze Töreni: Tahran'da On Binler Uğurluyor

İran'ın en önde gelen isimlerinden olan Laricani'nin İsrail saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından başkent Tahran'da cenaze töreni düzenliyor. Hamaney’in ardından en büyük ikinci kayıp olduğu belirtilen Laricani’nin cenazesinde halkın savaşa rağmen yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede halk katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Başkent Tahran'da düzenlenen tören alanında savaşın ilk günü öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in birçok fotoğrafı yer alıyor.

Laricani'nin İran yönetiminin en güçlü isimlerinden biri olduğu biliniyordu.

HAMANEY’İN ARDINDAN EN BÜYÜK KAYIP

Meclis Başkanlığı yapmış bir isim olan ve ABD/İsrail'le devam eden savaşta kilit bir pozisyon alan Laricani'nin öldürülmesi, İran'ın lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran için en büyük kayıp olarak öne çıkıyor.

OĞLU DA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Laricani'ye düzenlediği saldırıda Laricani'nin oğlu Murteza ve yardımcısı Ali Rıza Beyat'ın da hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
AB Liderleri Trump-NATO Gerilimi Altında Bir Araya Geliyor: Gündem Orta Doğu ve Ekonomi Olacak AB Liderleri Trump-NATO Gerilimi Altında Bir Araya Geliyor: Gündem Orta Doğu ve Ekonomi Olacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İranlı Bakan Erakçi'den 'Savaşta Geri Adım Yok' Mesajı: 'Ateşkesi Kabul Etmiyoruz' İranlı Bakan Erakçi'den 'Savaşta Geri Adım Yok' Mesajı
Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor 'Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor'
ABD, İsrail ve İran Savaşında 19'uncu Gün | İsrail: İran İstihbarat Bakanı Öldürüldü İsrail: İran İstihbarat Bakanı Öldürüldü
Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem
Daha 24 Yaşındaydı... Lokantada Otururken Silah Çekip Vurdular Daha 24 Yaşındaydı... Lokantada Otururken Silah Çekip Vurdular
Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları