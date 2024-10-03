İsrail Saldırısında 1 Lübnan Askeri Öldü, 1 Asker Yaralandı
Lübnan, İsrail'in saldırısında bir askerlerinin can verdiğini, bir askerlerinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Marjayoun bölgesine bağlı Taybeh kasabasında Lübnan Kızılhaç'ı ile birlikte kurtarma ve tahliye görevi yürüten askerlerin İsrail'in saldırısına uğradığı belirtildi.
İsrail'in saldırısında 1 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı aktarıldı.
Kaynak: İHA