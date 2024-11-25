İsrail Saldırılarında Son 15 Günde 523 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail’in Gazze’ye dönük saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle son 15 gün içinde 523 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar aralıksız şekilde devam ediyor. Havadan ve karadan saldırılarını sürdüren İsrail ordusu son 15 günde 523 kişiyi öldürdü.
Saldırılar sonucu 1709 kişi ise yaralandı.
29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü aştı.
Kaynak: AA