İsrail Saldırıları Büyüyor! Gazze'de 24 Saatte 43 Can Kaybı

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14’ü çocuk 5’i kadın 43 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in bir ilaç deposunu hedef alması sonucu ise Sağlık Bakanlığı personelinden 4 kişi yaşamını yitirdi.

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İsrail Saldırıları Büyüyor! Gazze'de 24 Saatte 43 Can Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'den beri sürdürdüğü katliamları katlanarak devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail, 21 Eylül Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 14’ü çocuk 5’i kadın 43 Filistinli hayatını kaybetti, 9’u çocuk en az 30 kişi yaralandı.

Refah kentindeki İsrail bombardımanının bir ilaç deposunu hedef alması sonucu Sağlık Bakanlığı personelinden 4 kişi öldü. Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen sağlık personeli sayısının 990'ı geçtiğini belirtmişti.

CAN KAYBI 41 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Kaynak: AA

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