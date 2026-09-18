İsrail Ordusu, Lübnan'da Devlet Hastanesini Ateşe Verdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel Devlet Hastanesi'ni ateşe verdi.

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İsrail Ordusu, Lübnan'da Devlet Hastanesini Ateşe Verdi
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri Meys el-Cebel Devlet Hastanesi'nde yangın çıkardı. Hastane, sınır hattında İsrail işgali altındaki Meys el-Cebel beldesinde bulunuyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hastaneden dumanların yükseldiği görüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Meys el-Cebel Devlet Hastanesi'ni ateşe vermesini en sert ifadelerle kınadı. İsrail ordusunun daha önce hastaneye konuşlanarak burayı askeri kışlaya dönüştürdüğü kaydedilen açıklamada, hastanenin tamamen yakılmasının Lübnan'ın güneyinde yaşayanları sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmayı amaçladığı vurgulandı.

Uluslararası topluma, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne sessiz kalmama ve İsrail'in Lübnan sağlık sektörüne yönelik saldırılarından hesap sorulmasını sağlama çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tıbbi kuruluşların ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, tüm unsurlarıyla bir savaş suçu ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalini teşkil etmektedir."

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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