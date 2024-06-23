İsrail ordusu Gazze'deki yardım dağıtım merkezini vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti. Vurulan merkezin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen ve yerinden edilmiş ailelere yardım sağlayan bir okul olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarına göre, bazı insanlar kupon almak için okula geliyordu, bazıları da evlerinden edilmiş kişilerdi ve burada barınıyorlardı. Ani bir saldırının ardından insanlar kaçmak zorunda kaldı. Enkaz altından çıkarılan ölülerin arasında su satıcısı ve hamur işi satıcısı da vardı.

Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tanklarının Refah'ın kuzeybatısındaki Mawasi mülteci kampının sınırına kadar ilerlediğini ve Hamas'la şiddetli çatışmalara girdiğini belirtti.