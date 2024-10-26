İsrail ordusu, Batı Şeria'da Bir Binayı Vurdu

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Tulkerim'e askeri takviye ve buldozerler gönderdiğini, Nur Şems Mülteci Kampı yakınındaki Selam Mahallesindeki bir binayı kuşattığını söyledi.

Ordunun, bölgedeki bir binaya Energa roketiyle saldırı düzenlediğini aktaran görgü tanıkları, binada bulunan insanların akıbetinin bilinmediğini dile getirdi.

İsrail ordusuna ait bir buldozerin apartmanın bazı kısımlarını yıkmaya başladığını kaydeden görgü tanıkları, kuşatma altındaki binanın çevresinde çatışmalar çıktığını, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve ses bombası attığını dile getirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde de İsrail askerlerinin, apartman dairesinde mahsur kalan gençlerden birinin anne ve babasını çağırıp, oğullarına teslim olması için baskı yapmak amacıyla onları canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.

Haberde, mahalle sakinlerinin İsrail ordusundan kuşatma altındaki apartmanın bulunduğu binadaki evlerini terk etmelerini isteyen telefonlar aldığı ifade edildi.

Öte yandan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kassam Tugayları üyelerinin, Selam Mahallesi ve Tulkerim Mülteci Kampı girişinde İsrail askerlerine yoğun ateş ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA