İsrail mülteci kampını vurdu: 2 Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdiği, 4 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

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İsrail mülteci kampını vurdu: 2 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken, 4 Filistinli ise ağır şekilde yaralandı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya gece boyunca baskınlar düzenlerken, Tulkerim'deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.

Eriha, El-Halil, Beyt Rima gibi bazı kentlere gece boyunca düzenlenen baskınlarda ise İsrail güçleri 31 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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