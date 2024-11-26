İsrail Medyası Duyurdu: İsrail, Lübnan ile Ateşkesi Onayladı

İsrail medyasında ve uluslararası basında yer alan haberlere göre; İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'la ateşkesi onayladı.

NETANYAHU'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu "Hizbullah'ı askeri kabiliyet olarak yıllarca geriye gönderdik. Lübnan ateşkesinin süresi gelişmelere bağlıdır. Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz. Ateşkes anlaşması, İran tehdidine yoğunlaşacağımız anlamına geliyor. Bu savaşta hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmeyi başardık" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Sabah