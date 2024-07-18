İsrail Meclisi'nden Filistin Devleti Karşıtı Skandal Karar

İsrail meclisi, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan bir önergeyi 68'e karşı 9 oyla kabul etti. Filistin Yönetimi, bu kararın İsrail'in barış düşmanlığının ve işgal politikalarının resmi teyidi olduğunu belirterek, uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini vurguladı. Filistin liderliği, Filistin devletinin tanınması ve kurulması için mücadelesini sürdüreceğini duyurdu

'TEL AVİV YÖNETİMİ BÖLGEYİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR'

Filistin yönetimi, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesine tepki gösterdi. Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail meclisinin kararını eleştirerek, "Terörizm, çocukların yanı sıra kadın ve yaşlıları öldürmek için saldırılarını sürdüren işgaldir" ifadelerini kullandı.

Ebu Redine, "Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin devletini tanıyan 149 ülke var. Kimsenin iznine ihtiyacı olmayan bağımsız devletimizin varlığını teyit eden uluslararası tanımalar peş peşe gelmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. İsrail meclisinde kabul edilen kararın aslında Tel Aviv yönetiminin "tüm bölgeyi uçuruma sürükleme yönünde sergilediği" bir ısrar olduğunu belirten Ebu Redine, gelişmelerden, sınırsız destekleriyle İsrail'den yana olan ABD'yi sorumlu tuttu.

'FİLİSTİN DEVLETİ TANINMADAN GÜVENLİK SAĞLANAMAZ'

İsrail hükümetinin, başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören "barışla" ilgilenmediğini vurgulayan Ebu Redine, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu kararlarının yanı sıra uluslararası fikir birliğinin Filistin devletini BM'de gözlemci üye düzeyine ulaştırdığı ve Filistin devletinin bayrağını da dünya ülkeleri bayrakları arasında göndere çektiğini hatırlattı.

Dünya ülkelerinin tümüne Filistin devletini tanımaları çağrısında bulunan Ebu Redine, "Uluslararası meşruiyet doğrultusunda Filistin devleti kurulmadan barış olmaz ve kimsenin güvenliği de olmaz" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI TOPLUM ETKİN ADIMLAR ATMALI'

Filistin Yönetimi'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da “Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan” önergenin oylaması kınandı. İsrail meclisinden çıkan kararın Filistin devletinin reddinin ve barış düşmanlığının resmi bir teyidi olduğu belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda Filistin halkının haklarını işgal gücüyle gasbetme ısrarı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin yeryüzünce somutlaşması, Filistin halkının uluslararası karar ve anlaşmalarla güvenceye alınmış hakkıdır. Uluslararası toplumun da bunu iyi bilmesi ve etkin adımlar atması gerekir ki Filistin devleti ve Filistin devletinin yeryüzünde somutlaşması, işgal devletinin onayına veya onunla müzakerelere bağlı kalmasın."

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de yaptığı açıklamada, İsrail meclisinden çıkarın kararın aslında İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunun kanıtı olduğunu belirtti. İsrail'in bu adımla uluslararası hukuku ve uluslararası kararları ihlal ettiğini aktaran Şeyh, Tel Aviv yönetiminin bununla imzalanmış tüm anlaşmaları yok sayarak "barış ortaklığından" çekildiğini ifade etti.