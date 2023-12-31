İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı bombaladı: 18 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda çok sayıda binayı hedef aldı. Bugün düzenlenen hava saldırılarında 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı bombaladı: 18 ölü

İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Bölgedeki sivil yerleşim yerlerini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tüm noktaları vuran İsrail ordusu bugün bir kez daha Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nı hedef aldı.

Kampta bulunan Kandil, Al-Salibi, Abu Shehadeh, Abdul-Jawad ve Al-Shanti ailelerine ait evlere düzenlenen saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan onlarca kişi bölgeye gelen ambulanslar tarafından Gazze Şeridi’nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldü.

Saldırının çevredeki binalarda ve altyapıda büyük hasara yol açtığı aktarılırken, bölge halkı uçakların uyarı yapmadan saldırdığını ve onlarca kişinin hala enkaz altında olduğunu söylüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 21 BİN 822'YE YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 822’ye, yaralı sayısının ise 56 bin 451’e yükseldiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Filistin
Varlık yönetimi devi de iflas etti: Kayıp 64 milyar dolardan fazla Varlık yönetimi devi de iflas etti: Kayıp 64 milyar dolardan fazla
İddia: Suudi yetkili "Burası krallık, cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz" dedi Suudi yetkili "Burası krallık, cumhuriyet şovu yapmanıza izin vermeyeceğiz" dedi
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 30 kişi yaşamını yitirdi Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 30 kişi yaşamını yitirdi
Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de yaşamak için en iyi iller açıklandı Türkiye'de yaşamak için en iyi iller açıklandı
2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu 2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu
Süper Kupa krizi: Erdoğan’ın Büyükekşi'ye sorduğu sorular ortaya çıktı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası dikkat çekti Süper Kupa krizi: Erdoğan'ın Büyükekşi'ye sorduğu sorular ortaya çıktı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İl il hava durumu... Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Kulis: Erdoğan, Yeniden Refah'ı ikna edemedi; bütçesine 'hayır' oyu vermelerine de hayli kızmış Kulis: Erdoğan, Yeniden Refah'ı ikna edemedi