İsrail Lübnanlı Balıkçılara Ateş Açtı: Araçlarını Almasını Engelledi

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da Lübnanlı balıkçıların Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin desteğiyle araçlarını ve eşyalarını almak için limana gittiği belirtildi.

Lübnanlı balıkçılara verilen süre dolmadan İsrail askerlerinin limana ateş açtığı bildirildi. İsrail ordusunun balıkçı limanını hedef alarak tahrip ettiği ve yağmaladığı aktarıldı. İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da ilan edilen ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA