İsrail Lübnan'ın güneyine "fosfor bombalarıyla" saldırdı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki el-Hıyam beldesine "fosfor bombalarıyla" saldırı düzenlediği açıklandı.

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki el-Hıyam beldesine "fosfor bombalarıyla" saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Kefr Kila bölgesi taraflarından el-Adise beldesinin çevresini bombaladığı bildirildi.

Haberde İsrail güçlerinin, el-Hıyam beldesindeki Matal el-Cebel bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının el-Hıyam-Bab es-Seniyye beldesini bombaladığı, Ayta eş-Şab beldesine havadan karaya 2 füzeyle saldırı düzenlediği ve topçu birliklerinin el-Vizani beldesi çevresini hedef aldığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail topçu birliklerinin Vadi Hamul bölgesi ile ed-Dahira beldesinin çevrelerini de vurduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanında 3 evin yıkıldığı, yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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