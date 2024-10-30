İsrail, Lübnan'ın Baalbek Kentini Vurdu

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, daha önce tahliyesini istediği Baalbek kenti ve çevresine hava saldırısı düzenledi. İsrail, Baalbek yakınlarındaki Douris kasabasındaki akaryakıt tankları da dahil çok sayıda noktaya saldırdı. Bölge halkı, saldırılar nedeniyle ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. Saldırılarda, ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA