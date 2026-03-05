İsrail, Lübnan'ı Vurmaya Devam Ediyor: 'Üst Düzey Hamas Yetkilisi Öldürüldü' İddiası

ABD ile İran'a devasa bir operasyon başlatan İsrail, Lübnan'ı da vurmaya devam ediyor. Can kaybı giderek artarken İsrail ordusu, üst düzey Hamas yetkilisi Wasim Attallah Ali’nin hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları Orta Doğu’da gerilimi artırmaya devam ederken, İsrail Lübnan’ın Trablusşam kentine bir hava saldırısı düzenledi.

'ÜST DÜZEY HAMAS YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üst düzey Hamas yetkilisi Wasim Attallah Ali’nin öldürüldüğü iddia edildi.

Saldırının İsrail donanması tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail Donanması’nın Lübnan genelinde Hizbullah altyapısına karşı yoğun saldırılar düzenlediği ve gemilerden ateşlenen füzeler ile hava savunma faaliyetleri gerçekleştirdiği vurgulandı.

Hamas’tan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

CAN KAYBI 102’YE YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’da, başkent Beyrut ve güney banliyölerinde tahliye emri verilen kişilere Trablusşam’a doğru hareket etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulduğu biliniyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Lübnan’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 102’ye, yaralıların sayısı 638’e yükseldiği belirtilmişti.

