İsrail, Lübnan'daki İki Bölgede 282 Kişiyi Öldürdü

İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesine Ekim 2023'ten bu yana 704 saldırı düzenlediği belirtildi. Bu saldırılarda 282 kişinin yaşamını yitirdiği, 777 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı.

İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenlemeye başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA