İsrail Lübnan'da 3 Gazeteciyi Katletti

İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir medya aracını havadan bombaladı. Saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail Lübnan'da 3 Gazeteciyi Katletti
İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir medya aracını hedef aldı. Saldırı sonucu 3 gazeteci yaşamını yitirdi. Lübnan medyası ve BBC Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre, saldırıda Al Manar TV muhabiri Ali Shoeib ile Al Mayadin çalışanları Fatima ve Mohamed Fetoni hayatını kaybetti.

İSRAİL'DEN SKANDAL SAVUNMA

İsrail ordusu, hedef alınan gazeteci Ali Shoeib’in Hizbullah mensubu olduğunu öne sürdü. Ancak Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun saldırıyı 'açık suç' olarak nitelendirdi. Bölgede geçtiğimiz günlerde de medya çalışanlarını hedef alan saldırılarda can kayıpları yaşanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail saldırılarında toplam can kaybı 1189’a ulaştı.

