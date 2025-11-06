Ateşkes Kağıt Üstünde Kaldı! İsrail’den Lübnan’a Yeni Hava Saldırısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki üç beldeye yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde yer alan et-Taybe ve Tayr Debba beldelerine operasyon düzenleyeceklerini duyurdu.

Adraee, bu bölgelerdeki "Hizbullah’a ait askeri yapılara" hava saldırıları gerçekleştirileceğini belirterek, hedef alınacak noktaların havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Ayrıca bu noktalara yakın bölgelerde yaşayan Lübnanlılara “bölgeden ayrılmaları” çağrısında bulundu. Kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Adraee, Aita Cebel beldesinde de "Hizbullah’a ait askeri yapıya" saldırı düzenleneceğini duyurdu. Paylaştığı haritada hedef alınacak bölgeleri gösteren sözcü, civarda yaşayanların tahliye edilmesini istedi.

İsrail ordusunun art arda gelen bu tehditleri, güney Lübnan’daki köylerde yaşayan halk arasında büyük endişeye neden oldu. Gelen tepkilerin ardından Adraee, X platformundan yaptığı yeni paylaşımda, yalnızca haritada belirtilen bölgelerdeki halka tahliye çağrısında bulunduklarını ve “Lübnan’ın güneyindeki köylerin genel tahliyesine dair bir uyarı yapmadıklarını” belirtti.

LÜBNANLILAR GÜNEYDEKİ BELDELERİ BOŞALTTI

İsrail ordusunun saldırı tehditleri sonrası, Lübnan’ın güneyindeki birçok aile evlerini terk etmeye başladı. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun saldırı düzenlemeyi planladığı üç beldede yaşayan sivillerin bölgeden ayrıldığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, halkın paniğe kapılarak güvenli bölgelere sığındığını, bazı ailelerin ise kuzeye göç etmeye başladığını aktardı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRI BAŞLADI

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu tehdidin ardından saldırıya geçti.

Ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Tora ve Abbasiye arasındaki bölge, İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından vuruldu.

Saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu ise operasyonun hedefinin “Hizbullah’ın altyapısı” olduğunu iddia etti.

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN BİNLERCE İHLAL

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, çatışmalar Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Bu süreçte 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi ise yaralanmıştı.

Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasıyla tarafların çatışmalara son vermesi bekleniyordu. Ancak İsrail ordusunun ateşkesi 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği, bu ihlallerde yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ayrıca, son savaş sırasında Lübnan’da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, uzun yıllardır kontrol ettiği bazı bölgelerdeki askeri varlığını da sürdürüyor.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail’in son saldırıları ve tehditleri, ateşkes sürecinin fiilen çöktüğü yorumlarına yol açtı.

Lübnan hükümeti uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail’in saldırılarının “uluslararası hukukun açık ihlali” olduğunu belirtti ve ateşkesin korunması için acil müdahale talep etti.