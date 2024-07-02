İsrail, Lübnan sınırında savaşa hazırlanıyor: Yeni Dağ Tugayı ilk tatbikatını gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Hermon ve Dov Dağları'nda konuşlanan yeni kurulan 810. Dağ Tugayı'nın Lübnan'a yönelik saldırı senaryolarını simüle eden ilk tatbikatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, tatbikatın "Lübnan'ın yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda ve meskun mahaldeki çatışmalar da dahil olmak üzere saldırı senaryolarını" içerdiği belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat" sınırında son haftalarda artan gerilim nedeniyle, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı"nı onayladığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Hizbullah'ın saldırılarına izin verilmeyeceğini ve gerekli kararların yakında alınacağını ifade etti.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 356 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.