İsrail Lübnan Saldırılarında Bilanço Ağırlaşıyor: Yüzlerce Çocuk Ve Kadın Katledildi

İsrail’in Lübnan’a 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Son 24 saatte 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2 bin 55’e, yaralı sayısı ise 6 bin 588’e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaşamını yitirenler arasında 165 çocuk ve 252 kadın bulunuyor. Saldırılarda 87 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 190 sağlık görevlisi de yaralandı.

SAĞLIK SİSTEMİ DE DARBE ALDI

Yoğun bombardıman nedeniyle ülkede sağlık sistemi de ciddi zarar gördü. 6 hastane hizmet dışı kalırken, 90 ambulans kullanılamaz hale geldi. İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan atılan füzeleri gerekçe göstererek saldırı başlatmış, başkent Beyrut dahil birçok noktayı hedef almıştı. Saldırılar hava ve denizden sürerken, kara harekâtının da genişletildiği belirtiliyor. Lübnan hükümeti ise çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıkladı.

