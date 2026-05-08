İsrail-Lübnan Müzakerelerinde Yeni Tur: Ele Alınacak Konular Netleşti

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelerin 3. turunun 14-15 Mayıs tarihlerinde Washington’da yapılacağını açıkladı. Görüşmelerde sınırların belirlenmesi, güvenlik düzenlemeleri ve bölgedeki istikrarın sağlanması konularının ele alınacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki müzakerelerin 3. turunun 14-15 Mayıs tarihlerinde Washington’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Tommy Pigott tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin iki ülke arasında yürütülen görüşmelere ev sahipliği yapacağı ve sürecin iki gün süreceği belirtildi.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Açıklamada, görüşmelerde tarafların güvenlik endişelerinin ele alınacağı, Lübnan’daki Hizbullah etkisinin azaltılması, sınırların belirlenmesi ve Lübnan egemenliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıkların masada olacağı ifade edildi. Ayrıca insani yardım ve yeniden inşa sürecine ilişkin somut adımların da değerlendirileceği kaydedildi. ABD’nin her iki ülkeyle temaslarını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

İsrail ile Lübnan arasında Washington’da yürütülen bu temaslar, 1993’ten bu yana yapılan en üst düzey doğrudan görüşmeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

