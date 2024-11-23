İsrail Katliamlarını Artırdı! Gazze'de 48 Saatte 120 Filistinli Öldürüldü

İsrail güçlerinin bir yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 120 kişi hayatını kaybederken, can kaybı 44 bin 176'ya yükseldi.

İsrail Katliamlarını Artırdı! Gazze'de 48 Saatte 120 Filistinli Öldürüldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 414 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail Katliamlarını Artırdı! Gazze'de 48 Saatte 120 Filistinli Öldürüldü - Resim : 1

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 120 kişinin hayatını kaybettiği, 205 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Katliamlarını Artırdı! Gazze'de 48 Saatte 120 Filistinli Öldürüldü - Resim : 2

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 176'ya, yaralı sayısının da 104 bin 473'e yükseldiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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