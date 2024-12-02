İsrail Katliamlarına Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 466 Oldu

İsrail güçlerinin bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 37 artarak, 44 bin 466'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 108 kişi artarak 105 bin 358'e yükseldi.

İsrail Katliamlarına Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 466 Oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 423 gündür süren saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Katliamlarına Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 466 Oldu - Resim : 1

YOL KENARINDA ÖLÜLER VAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 466'ya, yaralı sayısının da 105 bin 358'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Katliamlarına Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 466 Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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