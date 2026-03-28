İsrail Katliamı Devam Ediyor, Gazze'den Can Kaybı Arttı

ABD ile birlikte İran'a karşı savaş başlatan İsrail bir yandan da Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılardahayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 268'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 48 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 692 kişinin yaşamını yitirdiği, 1895 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

