İsrail Karşı Çıkıyordu… Trump, F-35 Satışında Yeşil Işık Yaktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Beyaz Saray’da ağırlamaya hazırlanırken, Washington–Riyad hattında taşları yerinden oynatacak bir açıklama yaptı. Trump, Suudi Arabistan’a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduklarını duyurdu.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar çok güçlü bir müttefik. İran’ın nükleer kapasitesini yok etmek için attığımız adımlara bakın. Evet, Suudi Arabistan’a F-35 satacağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİL KARŞI ÇIKIYOR

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda olası bir F-35 satışını değerlendirdiklerini söylemişti. Amerikan basını ise İsrail’in bu satışa sıcak bakmadığını ve sürecin siyasi engellerle karşılaşabileceğini aktarmıştı. Veliaht Prens Selman’ın yarın Beyaz Saray’da yapacağı görüşmenin, bu kritik kararın çerçevesini belirlemesi bekleniyor.







Kaynak: AA