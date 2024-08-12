İsrail İstihbaratı Tarih Verdi: İran Kalabalık Kentlere Bomba Yağdıracak

İsrail'in, Hamas'ın ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerini öldürmesiyle başlayan misilleme tehdidi gerçek olmak üzere.... İsrail istihbaratı, İran'ın birkaç gün içinde büyük çaplı bir saldırı düzenleyeceğini ve İsrail'de nüfusun yoğun olduğu bölgeleri vuracağını bildirdi.

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İsrail İstihbaratı Tarih Verdi: İran Kalabalık Kentlere Bomba Yağdıracak

İsrail'in geçen haftalarda düzenlediği suikastlarla Hamas siyasi lideri İsmail Haniye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinden sonra Orta Doğu'da tansiyon daha da yükseldi. Haniye suikastının gerçekleştiği İran'dan İsrail'e misilleme tehdidi gelirken, Tel Aviv tarafında endişeli bekleyiş sürüyor.

ABD merkezli medya kuruluşu Axios'a konuşan İsrail istihbaratından bazı kaynaklar, İran'ın İsrail'e birkaç gün içerisinde saldıracağını iddia etti. Bu iddiayı, yetkili iki farklı kaynak dile getirdi.

Bu hafta gerçekleşmesi beklenen esir ve ateşkes görüşmeleri öncesinde saldırının gerçekleşme ihtimali ise uluslararası kamuoyunda endişe yarattı. Bu haftaki görüşmelerin "ya hep ya hiç" şeklinde geçmesinin beklendiği ve bir anlaşma sağlanmasına adım atılabileceği belirtiliyordu.

NÜFUSU YOĞUN BÖLGELERİ VURACAK

Cuma günü İran'ın BM temsilcisi, misillemenin uygun bir zamanda yapılacağını ve olası bir ateşkesi etkilemeyeceğini söylemişti. Dün de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmüş ve İran'ın büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığını öne sürmüştü.

Kaynaklar, İran'ın saldırılarının büyük çaplı olacağını ve füze ve drone ile saldırılacağını ve İsrail'de nüfusun yoğun olduğu bölgelerin hedef alınacağını da söyledi.

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