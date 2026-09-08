İsrail-İngiltere Hattında İpler Tamamen Koptu: 4 Ağır Yaptırımla Dev Misilleme

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İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin, uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirilen işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticari ilişkileri tamamen yasaklayacağını ilan etmesi, Tel Aviv yönetiminde infiale yol açtı. Gelişmenin ardından kameralar karşısına geçen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin bu ticari ambargo kararına karşı çok ağır diplomatik ve askeri yaptırımları devreye soktuklarını açıkladı.

FİLİSTİN NEZDİNDEKİ İNGİLİZ KONSOLOSLUĞUNA KİLİT

Saar, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

İNGİLİZ TEMSİLCİLER KOVULUYOR, ASKERİ EĞİTİMLER DURDURULUYOR

Konsolosluğun kapatılması kararının yanı sıra, Kiryat Gat'taki Gazze'de ateşkesin denetlenmesi için oluşturulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İngiltere temsilcilerinin çıkarılacağını kaydeden Saar, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yönetimi'ne ait güçlerin eğitimine yönelik faaliyetlerini de durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

ÇOĞUNLUĞU MİLLETVEKİLİ 12 İNGİLİZ'E GİRİŞ YASAĞI

Saar, "İsrail karşıtı faaliyetlere karıştıkları" gerekçesiyle büyük çoğunluğu milletvekili olan İngiliz vatandaşı 12 kişinin İsrail'e girişini yasaklayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi