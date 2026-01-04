İsrail ile Suriye ABD Arabuluculuğunda Paris'te Görüşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli Axios’un haberine göre İsrail ve Suriye’den üst düzey yetkililer, yeni bir güvenlik anlaşmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelecek. Axios’un İsrailli bir yetkili ile sürece yakın bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, ABD yönetimi İsrail-Suriye sınır hattında güvenliğin istikrara kavuşturulması ve taraflar arasında sınırlı bir normalleşme sürecinin önünün açılması için diplomatik baskı yapıyor.

ABD DE MASADA OLACAK

Kaynaklar, pazartesi günü başlaması beklenen ve iki gün sürmesi planlanan görüşmelere ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın arabuluculuk etmesinin öngörüldüğünü aktardı. Görüşmelerin ana gündem maddesinin, Suriye’nin güneyinin askerden arındırılması ve İsrail’in, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından kontrol altına aldığı Suriye topraklarından çekilmesini içeren bir güvenlik düzenlemesi olduğu ifade edildi.

TRUMP İSTEDİ

Müzakerelerin yeniden başlamasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Mar-a-Lago’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ilettiği talep üzerine gündeme geldiği belirtildi. Trump’ın kısa sürede bir anlaşmaya varılması yönünde mesaj verdiği, Netanyahu’nun ise İsrail’in 'kırmızı çizgilerinin korunması' şartıyla sürece temkinli yaklaştığı kaydedildi. Görüşmelere Suriye adına Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılması beklenirken, İsrail tarafında ise Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter’in başkanlık ettiği yeni bir müzakere heyetinin görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA