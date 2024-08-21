İsrail ile Hamas'ın Ateşkes Müzakereleri Çökmek Üzere! Gazze'nin Kaderi Ne Olacak?

Tüm dünyanın gözü 10 ayı aşkın süredir Gazze'de devam eden katliamlardayken, İsrail'in saldırılarının sonlanması için esir takası ve ateşkes anlaşması yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili, isimleri açıklanmayan iki Amerikalı ve iki İsrailli yetkili, ABD'de yayın yapan Politico'ya açıklamalarda bulundu.

Anlaşma müzakerelerinin çökmenin eşiğinde olduğunu söyleyen yetkililer, mevcut önerinin hem Hamas'ın hem de İsrail'in talepleri çerçevesinde uyarlanmış, bugüne kadarki en güçlü anlaşma teklifi olduğunu öne sürdü.

ABD yönetiminin sadece birkaç hafta önce anlaşma konusunda daha iyimser olduğunu söyleyen yetkililer, Amerikan tarafının, Hamas ve İsrail'in anlaşmazlığı nedeniyle mevcut teklifin de öncekiler gibi başarısızlığa uğrayacağından "giderek daha fazla endişelendiğini" ifade etti.

'ANLAŞMAZLARSA İRAN SALDIRABİLİR'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesindeki ısrarının anlaşmayı zora soktuğu belirtiliyor.

Haziran ayına kadar ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Andrew Miller, "(Anlaşma) Çıkmaza girmiş gibi görünüyor, ancak anlaşmaya varma olasılığı düşük olsa da daha iyi bir strateji düşünmenin zor olduğu anlardan biri" dedi.

İsrailli bir yetkili de Hamas'ın anlaşma konusundaki yaklaşımını henüz bilmediklerini ifade ederek, "Ancak anlaşmayı elde edemezsek İran'ın saldırma ve bunun tam anlamıyla bir çatışmaya dönüşme ihtimali bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: AA