İsrail ile Hamas Arasında 'Philadelphia Koridoru' Krizi

İsrail'deki "Walla" sitesinin haberinde, "Savaşın durdurulması ve esir takası konusunda anlaşmaya varılması yönündeki müzakerelerde asıl anlaşmazlık noktası 14 kilometreye kadar uzanan (Philadelphia koridoru) bu koridordur" ifadesi kullanıldı.

Haberde, Hamas'ın İsrail ordusunun bölgeden tam çekilmesi konusunda ısrarcı olduğu, Tel Aviv yönetiminin ise "Sina bölgesinden kaçakçılık yapılan tünellerin yeniden aktif hale gelmemesi için" Philadelphia koridorunu kontrol altında tutmak istediği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Philadelphia Koridorundan "en fazla 6 ay çekilebileceği" ifade edildi.

Walla'ya konuşan ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, "Hamas'ın onlarca yıl boyunca inşa ettiği tünelleri aktifleştirmekte zorlanacağını" iddia etti.

Söz konusu kaynak, İsrail'in "Hamas'a ait tünellerin yerini belirleyip yok edemediği için" Philadelphia koridorundan çekilmeyi kabul etmediğini aktardı.

Kaynak, "İsrail güvenlik kurumu, geri dönme ve Hamas'a karşı savaşma gücünü korumakta ısrar ediyor, savaşın durdurulmasını kabul etmiyor." ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar Gazze'den ayrılmayacağız." dedi.

Cohen, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenlik kontrolünü ele geçireceğini ve bu durumun da istediği zaman ve yerde geri dönerek saldırı düzenleyebileceğini" ifade etti.

Gazze-Mısır sınırındaki koridora ilişkin Cohen, "Philadelphia koridorunun İsrail'in kontrolü altında kalması gerektiğini" savundu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, dün, Hamas ile İsrail arasında anlaşmaya varılmasının önünde hala "büyük engellerin" bulunduğu belirtilmişti.

Haberde, İsrail'in Gazze'de Mısır sınırındaki Philadelphia koridoru ile Gazze kenti yakınında bulunan Netzarim koridorunda kalma konusunda ısrarcı olduğu aktarılmıştı.

ESİR TAKASI VE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak bir açıklama yapmış ve müzakerelerin "ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda" yapıldığını ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Hamas ABD Başkanı Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını kaydetmişti.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını söylemişti.

Kaynak: AA