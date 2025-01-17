'İsrail Hükümeti Ateşkesi Onayladı' İddiası

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'deki rehine krizi ve ateşkese ilişkin anlaşmayı resmen onayladı. Kararın ardından İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası ve ateşkes süreci resmen başlayacak.

Anlaşma kapsamında, Hamas tarafından tutulan İsrailli rehineler serbest bırakılırken, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli mahkûmun da özgürlüğüne kavuşması planlanıyor. Yetkililer, sürecin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin koordinasyonunda yürütüleceğini belirtti.

Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından Bakanlar Kurulu toplandı. Hürriyet'in İsrail medyasından aktardığına göre, İsrail hükümeti de Gazze'deki ateşkesi onayladı.

Kaynak: Hürriyet