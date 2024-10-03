İsrail Hizbullah'ın Basın Ofisini Bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'da "Hizbullah'ın kalesi" olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın basın ofisini vurdu. Olayda ölü ve yaralı olup olmadığı açıklanmadı.

İsrail Hizbullah'ın Basın Ofisini Bombaladı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesininHarat Hıreyk Mahallesi'nde Hizbullah'ın basın ofisini hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'nin Muavvad Mahallesi'nde İsrail ordusunun saldırısı sonucu bir bina tamamen çöktü.

İsrail ordusunun, Dahiye'deki Harat Hıreyk, Burc el-Beracine, Amerika, El-Gubeyri mahalleleri ile El-Camus, El-Kifaat, Eş-Şihay bölgelerine de hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Öte yandan saldırıların sorumluluğunu üstlenen İsrail ordusu, Hizbullah'a ait "istihbarat noktalarını" vurduğunu iddia etti.

Hizbullah, dün, Dahiye'yi basın mensuplarına açmış, İsrail saldırılarının neden olduğu yıkımın görülmesini sağlamıştı.

Kaynak: AA

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