İsrail - Hamas Arasında Son Dakika Krizi! Esir Takası Ertelendi

Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının ertelendiğini bildirdi. Sebep olarak İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymaması gösterildi.

Son Güncelleme:
İsrail - Hamas Arasında Son Dakika Krizi! Esir Takası Ertelendi

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediklerini açıkladı.

Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını teyit ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Hamas İsrail
Son Güncelleme:
İsrail Batı Şeria'da 580 Filistinliyi Gözaltına Aldı İsrail Batı Şeria'da 580 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Hindistan'da Şoke Eden İstifa Hindistan'da Şoke Eden İstifa
Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Kötü Haberi Verdi: Hepsi Ellerinden Alındı Emeklilikte Şartlar Değişti, Hakları Ellerinden Alındı