İsrail Gazze'yi Vurdu! 'Hamas'ın Üst Düzey İsmi Öldürüldü' İddiası

İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın öldürüldüğünü açıkladı. Filistinli kaynaklar ise saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail Gazze'yi Vurdu! 'Hamas'ın Üst Düzey İsmi Öldürüldü' İddiası
İsrail, Hamas ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze şehrinin batı kesimlerindeki bir aracı hedef aldığını bildirdi. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

​​​​​​​ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

