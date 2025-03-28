İsrail, Gazze'ye Yine Ölüm Yağdırdı!

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Gazze’nin kuzeyinde İsrail ordusunun çok sayıda konutu patlayıcılarla yıktığını ve büyük patlamaların duyulduğunu ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail’in 18 Mart'ta saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana, 855 Filistinli öldürüldü, 1869 kişi yaralandı.

Kaynak: AA