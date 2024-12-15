İsrail Gazze'ye Ölüm Yağdırmaya Devam Ediyor!

İsrail askerleri yine Gazze kentinin kuzeyindeki Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Beyt Lahiya kentindeki Kemal Advan Hastanesinin çevresinde düzenlenen İsrail saldırısında da 3 Filistinli öldü. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli can verdi.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA