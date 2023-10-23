İsrail Gazze'ye kara harekatı için ABD'yi bekleyecek

İsrail ordu radyosu, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini bildirdi.

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İsrail Gazze'ye kara harekatı için ABD'yi bekleyecek

İsrail ordu radyosu, Tel Aviv'in bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini bildirdi.

İsrail ordu radyosundan yayımlanan haberde, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi" ifadesi kullanıldı.

Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Haberde, Orta Doğu'ya daha fazla ABD kuvveti gönderilmesinin elbette İsrail'in çıkarına olduğu, bu kuvvetlerin, savaşın ilerleyen aşamalarında artabilecek saldırılarla ortaklaşa hareket edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise dün yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yönelik kara harekatının aylarca sürebileceğini" belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün NBS televizyon kanalında katıldığı programda, ABD'nin, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirmişti.

Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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