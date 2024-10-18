İsrail Gazze'nin Kuzeyinde Saldırılarını Genişletti
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırıların genişletilmesi için ek asker gönderdiklerini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, muharebe piyadelerinden oluşan askerlerin gece Cibaliya'daki saldırılara katıldığı belirtildi.
Bu kararın Cibaliya'daki saldırıların genişletilmesi kapsamında alındığı ifade edildi.
İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden kara saldırısı başlatmıştı.
Kara saldırılarının yanı sıra havadan da bombalanan Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor.
İsrail saldırının yoğun şekilde sürdüğü Cibaliya sakinlerine günlerdir gıda ve su dahil hiçbir insani yardımın ulaştırılmadığı aktarılıyor.
Kaynak: AA