İsrail Gazze'nin Kuzeyinde Saldırılarını Genişletti

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırıların genişletilmesi için ek asker gönderdiklerini açıkladı.

İsrail Gazze'nin Kuzeyinde Saldırılarını Genişletti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, muharebe piyadelerinden oluşan askerlerin gece Cibaliya'daki saldırılara katıldığı belirtildi.

Bu kararın Cibaliya'daki saldırıların genişletilmesi kapsamında alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden kara saldırısı başlatmıştı.

Kara saldırılarının yanı sıra havadan da bombalanan Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor.

İsrail saldırının yoğun şekilde sürdüğü Cibaliya sakinlerine günlerdir gıda ve su dahil hiçbir insani yardımın ulaştırılmadığı aktarılıyor.

Kaynak: AA

Emeklileri Sevindiren Açıklama! Artık Ücretsiz Olacağı Duyuruldu Emeklileri Sevindiren Açıklama! Artık Ücretsiz Olacağı Duyuruldu
Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek
ABD: İsrail'in Gazze'den Tamamen Çekilmesini İsteriz ABD: İsrail'in Gazze'den Tamamen Çekilmesini İsteriz
Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Öldürülmesinin Ardından Blinken'dan Kritik Temas Hamas Liderinin Öldürülmesinin Ardından Blinken'dan Kritik Temas