İsrail Gazze'nin Güneyindeki Bir Evi Bombaladı: 10 Filistinli Öldü

İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldı. Bombardımanın sonrası aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail Gazze'nin Güneyindeki Bir Evi Bombaladı: 10 Filistinli Öldü

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un doğusundaki Ebu Hayye beldesinde "Ebu Hayye" ailesine ait evi bombaladı, saldırıda 10 Filistinli öldü. Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralanan ve kaybolanların olduğu belirtili.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 897 Filistinli ölmüş, 92 bin 152 kişi yaralanmıştı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Kaynak: AA

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