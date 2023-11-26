İsrail, Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldığını açıkladı

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.

İsrail, Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldığını açıkladı

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldı.

Listedeki isimlerin ailelerine bilgi verildiği, güvenlik güçlerinin de listeyi incelemeye aldığı aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli kadın ve çocuk ile İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.

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