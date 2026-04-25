İsrail Gazze’de Yine Ölüm Kustu! 13 Can Kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir polis aracını hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında 6 polisin bulunduğu aktarıldı. Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi yakınında Filistinlilere ait evlerin hedef alındığı saldırıda ise bir kadın ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Daha önce Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Polis Merkezi yakınında bir polis devriyesini hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli polis ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Böylece İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 13’e, yaralı sayısı 8’e yükseldi.

ATEŞKES SÖZDE KALDI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail ordusunun ihlalleri sonucu 972 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 235 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

