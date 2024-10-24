İsrail, Gazze’de Yine Okul Vurdu: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ediyor. İsrail'in sivillerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 4 ’ü çocuk 17 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze’de Yine Okul Vurdu: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sivillerin sığındığı Shuhada Okulu’na saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 4’ü çocuk olmak üzere 17 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki El-Avda ve El-Aksa hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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