İsrail Gazze'de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarına ilişkin son durumu içeren yazılı bir açıklama yayımladı. Buna göre, son 24 saatte İsrail ordusunun saldırılarında 105 kişi hayatını kaybetti, 356 kişi ise yaralandı. Açıklamada, ölenlerden 7’si ile en az 74 yaralının insani yardım almak için bekleyen siviller olduğu bildirildi. Yardım noktalarının dahi hedef alınması, bölgedeki siviller için güvenli bir alan bırakmadı.

İsrail ve ABD'nin yönlendirmesiyle kurulan “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın yardım dağıtım bölgelerine 27 Mayıs’tan bu yana düzenlenen saldırılarda ise 758 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 5 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi 18 Mart’ta bozmasının ardından yeniden başlayan saldırılarda, bugüne kadar 6 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti. Aynı dönemde yaralı sayısı da 24 bin 576’ya ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 57 BİN 523'E ÇIKTI

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı kapsamlı saldırılardan bu yana ölü sayısı 57 bin 523’e çıktı. Yaralı sayısı ise 136 bin 617 olarak açıklandı. Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Sağlık ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı birçok bölgede arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor.

Kaynak: AA