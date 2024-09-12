İsrail, Gazze'de Sivillerin Sığındığı Okula Saldırdı: 6 BM Personeli Öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.

Guterres, X hesabından bir mesaj paylaştı. "Gazze'de olanlar hiçbir şekilde kabul edilemez" diyen Guterres, İsrail'in bugün yine sığınağa dönüştürülen ve yaklaşık 12 bin kişinin bulunduğu bir okula hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri, bu ve benzeri uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin korkunç ihlallerinin hemen sonlanması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA