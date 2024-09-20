İsrail Gazze'de Sivillere Yine Bomba Yağdırdı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Gazze Şeridi’nde 350 gündür saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin üzerine yine bomba yağdırdı.

Güneydeki Refah kentine bağlı Mesbah bölgesinde sivillerin sığındığı 2 binaya düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA