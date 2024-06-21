İsrail, Gazze'de sivillere ait iki evi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu, Gazze'de sivillere ait iki hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre korkunç saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de sivillere ait iki evi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde Filistinli "Ebu el-Ata" ve "Muşteha" ailelerine ait evleri bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Gazze kentindeki belediye binası çevresine ve Zeytun Mahallesi'ndeki Nedim bölgesine saldırılar düzenlemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinlinin öldüğünü, 85 bin 653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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