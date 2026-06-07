İsrail Gazze'de Polis Noktasını Hedef Aldı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde polis noktasını hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

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İsrail Gazze'de Polis Noktasını Hedef Aldı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçlerinin Han Yunus kentinin Mevasi'ye bağlı Nas bölgesini bombaladı.

4 ÖLÜ, 10 YARALI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü, bombardımanın Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki bir polis noktasını hedef aldığını bildirdi.

KAYIP SAYISI ARTABİLİR

Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen açıklamada net bir rakam verilmedi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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